Fortnite Stagione 8: Cerca nella Lente d'ingrandimento sulla Mappa del Tesoro

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 8. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di trovare la Lente d'ingrandimento situata sulla mappa del tesoro.

Fortnite Stagione 8: Sfide della Settimana 3

Gratuite

Fase 1: infliggi danni agli avversari mentre utilizzi una Zipline (funivia)

Eliminazioni con mitraglietta, pistola e fucile da cecchino

Cerca Forzieri a Scalini Scatenati o Lande Letali

Pass Battaglia

Cerca nella lente di ingrandimento della schermata di caricamento della mappa del tesoro

Usa la Girosfera in partite diverse

Posiziona trappole diverse in una singola partita

Fase 1: visita Lande Letali e Borgo Bislacco in una singola partita

Per completare questa sfida dovrete localizzare il punto dell'isola di Fortnite Battaglia Reale in cui è posizionata la lente d'ingrandimento della nuova schermata di caricamento della Settimana 3 (Stagione 8). Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, il punto in questione si trova leggermente a sud-ovest di Picco Polare, all'interno del piccolo cerchio delimitato dagli alberi.

Tutto quello che dovete fare per completare la sfida, dunque, è raggiungere il punto in questione. Per individuarlo più facilmente con l'aiuto di un riferimento visivo, potete guardare il filmato proposto in apertura. A proposito della nuova season, avete visto tutte le skin di Fortnite Statione 8 esclusive per i possessori del Pass Battaglia?