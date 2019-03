Fortnite Stagione 8: Sfida a fasi Infliggi danni agli avversari su una Zipline

A partire da oggi i giocatori di Fortnite Stagione 8 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 3. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida a fasi che richiede di infliggere danni agli avversari mentre si utilizza una zipline.

Fortnite Stagione 8: Sfide della Settimana 3

Gratuite

Fase 1: infliggi danni agli avversari mentre utilizzi una Zipline (funivia)

Eliminazioni con mitraglietta, pistola e fucile da cecchino

Cerca Forzieri a Scalini Scatenati o Lande Letali

Pass Battaglia

Cerca nella lente di ingrandimento della schermata di caricamento della mappa del tesoro

Usa la Girosfera in partite diverse

Posiziona trappole diverse in una singola partita

Fase 1: visita Lande Letali e Borgo Bislacco in una singola partita

Per portare a termine questa sfida a fasi dovrete completare i due step richiesti. Li elenchiamo di seguito:

Fase 1 : Infliggi danni ai nemici mentre usi una zipline

: Infliggi danni ai nemici mentre usi una zipline Fase 2: Infliggi danni ai nemici che stanno utilizzando una zipline



In entrambi i casi, dunque, dovrete combattere nei pressi di una zipline. Nella prima fase bisognerà infliggere danni ai nemici mentre ne state utilizzando una, mentre nella seconda fase dovrete colpire gli avversari che si trovano appesi a una funivia. Come è facile immaginare, per completare i due step della sfida dovrete combattere nelle zone della mappa in cui sono situate le funivie: nell'immagine riportata in basso potete vedere le posizioni di tutte le zipline di Fortnite Stagione 8.