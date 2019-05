Fortnite 9.01: tutte le novità della Battle Royale!

Epic Games ha pubblicato l'aggiornamento 9.01 di Fortnite, che introduce il Fucile d'Assalto Tattico per la modalità Battaglia Reale e risolve alcuni bug e problemi tecnici. Vediamo insieme tutte le novità in arrivo per Fortnite Battle Royale.

Questo minor update migliora anche le prestazioni generali del gioco risolvendo i seguenti bug:

Efficienza dello streaming dei livelli migliorata su tutte le piattaforme

Questo dovrebbe ridurre gli errori di caricamento degli edifici

Fisica ottimizzata per migliorare le prestazioni nei condotti

Novità di Fortnite

Regolazioni Onda d'urto. Le Onde d'urto non bloccano più la costruzione. Costruire in altezza per raggiungere un'Onda d'urto dovrebbe essere facile e intuitivo. Abbiamo notato diversi giocatori costruire verso un'Onda d'urto per poi scoraggiarsi e rinunciare quando le restrizioni alla costruzione costringevano a un salto troppo ampio e rischioso. Questa modifica dovrebbe facilitare l'accesso all'Onda d'urto.



I giocatori in volo nell'Onda d'urto distruggeranno gli oggetti creati dai giocatori con cui entrano in contatto. Le Onde d'urto ora sono disattivate dopo la fase tempesta 5. Abbiamo visto diversi casi in cui la presenza delle Onde d'urto creava problemi nei cerchi finali, in particolare trascinando inaspettatamente i giocatori nella Tempesta. La mobilità offerta dalle Onde d'urto è limitata in questi casi, perciò abbiamo preferito disattivarle.

Fucile d'assalto tattico

Viva la tattica! Questo fucile d'assalto robusto e preciso è l'opzione ideale a distanza ravvicinata. Disponibile nelle varianti rara, epica e leggendaria. Disponibile nel bottino a terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti e nei distributori automatici. Caricatore da 30 colpi Infligge 22/23/24 di danno Moltiplicatore colpi alla testa: 1,75x.