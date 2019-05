Fortnite 9.10: quando uscirà il nuovo aggiornamento?

Con la Stagione 9 di Fortnite, Epic Games sembra aver stravolto gli equilibri del sistema di aggiornamento. In precedenza i nuovi update arrivavano più o meno regolarmente il martedì mattina, mentre adesso le cose sembrano cambiate...

Già dalla fine della Stagione 8, gli update di Fortnite sono slittati di uno o due giorni, uscendo il mercoledì o addirittura il giovedì, in contemporanea con le Sfide della Settimana. Situazione che potrebbero ripetersi anche con l'aggiornamento 9.10, inizialmente atteso per il 14 maggio.

Nel momento in cui scriviamo Epic Games non ha comunicato nulla sui suoi canali social e non sappiamo esattamente quando questa patch vedrà la luce, la pubblicazione nella giornata di oggi appare comunque altamente improbabile.

Quasi certamente la patch 9.10 di Fortnite uscirà mercoledì 15 maggio ma non è escluso addirittura un lancio nella mattinata di giovedì 16, insieme alle Sfide della Settimana 2, queste ultime già svelate da un leak nel weekend.