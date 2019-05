Fortnite 9.10: ecco tutte le skin inedite trovate dai data miner

Ogni volta che Epic Games aggiunge qualcosa di nuovo in Fortnite, i soliti data miner si mettono al lavoro per spulciare il codice di gioco sperando di trovare qualche anticipazione o qualche mistero nascosto. È grazie a loro che spesso trapelano le nuove skin e i nuovi oggetti, ad esempio.

Ed è sempre grazie a loro se siamo in grado spesso di fornirvi aggiornamenti e previsioni per quanto riguarda gli arrivi futuri sul negozio di Fortnite, ad esempio. Anche in questo caso, i data miner in questione hanno sviscerato per bene le fondamenta del gioco, trovando diverse cose interessanti, che l'utente Lucas7yoshi ha raccolto su Twitter in una sorta di infografica, che potete trovare in calce alla news.

Alcune sono effettivamente già arrivate: ad esempio la skin Doggo è presente nell'aggiornamento del negozio di Fortnite di oggi, così come il piccone a forma di osso/giochino per cani. Altre erano già trapelate nei giorni scorsi, come le varie skin a tema ravioli al vapore di Fortnite, pensate probabilmente per pubblicizzare il ristorante, luogo all'interno della mappa abbastanza poco frequentato.

Altre ancora invece potrebbero effettivamente essere in arrivo nei prossimi giorni. Che ne pensate degli oggetti trapelati? Cosa vorreste vedere a breve nel negozio di Fortnite?