Fortnite 9.20: MAT 'Hord Rush' e relative sfide avvistate dai dataminer

Il recente aggiornamento 9.20 di Fortnite ha introdotto nel battle royale di Epic Games diverse novità. Inoltre, come ormai tradizione, ha immediatamente attratto l'attenzione dei dataminer, ansiosi di scoprire qualche dettaglio sulla futura evoluzione del gioco.

In particolare, l'ormai noto utente Twitter "Lucas7yoshi" segnala di aver scovato tra le pieghe virtuali dell'aggiornamento alcuni riferimento ad una futura introduzione di una ulteriore Modalità a Tempo Limitato. La MAT in questione avrebbe il nome di "Horde Rush" e ad essa sarebbero collegate diverse sfide, che vi riportiamo di seguito. Il completamento da parte dei giocatori di tutte e sette le sfide dovrebbe inoltre loro garantire una ricompensa: uno "Slurp! Wrap".

Elimina (500) membri dell'orda con un headshot;

Elimina (20) Poison Friends o Exploding Brutes da almeno 5 metri di distanza;

Colleziona (10) moltiplicatori di punteggio;

Danneggia (5.000) Spawn Obelisk;

Collabora con la tua squadra per sconfiggere (5) Gold Brutes;

Vinci un match senza essere eliminato;

Fase 1/4: vinci con un punteggio di squadra di almeno 50.000; Fase 2/4: vinci con un punteggio di squadra di almeno 100.000; Fase 3/4: vinci con un punteggio di squadra di almeno 150.000; Fase 4/4: vinci con un punteggio di squadra di almeno 200.000.

Per scoprire se le previsioni del dataminer sono corrette non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti di Fortnite. Potete ingannare l'attesa andando alla ricerca della posizione in Fortnite del Fortbyte 51