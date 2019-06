Fortnite 9.21: ecco tutte le novità per la Modalità Battaglia Reale!

L'aggiornamento 9.21 di Fortnite introduce nel celebre gioco sviluppato da Epic Games un ampia gamma di novità per la Modalità Battaglia Reale: ecco tutti i dettagli!

Innanzitutto, il nuovo update introduce nella Battle Royale una nuova arma, in grado di sparare un proiettile esplosivo rimbalzante che, dopo aver percorso una traiettoria a parabola, esplode in prossimità degli avversari: sulle pagine di Everyeye potete già trovare tutti i dettagli sul Lanciagranate di Prossimità. Quest'ultima, tuttavia, non è l'unica novità introdotta dall'aggiornamento 9.21.

La Modalità Battaglia Reale accoglie infatti novità relative alla rotazione delle Modalità a Tempo. In particolare, esordiscono:

MAT Colposecco Coppie : al suo interno i giocatori possiedono cinquanta punti salute ed hanno a disposizione nel proprio arsenale personale esclusivamente armi di precisione, mentre gli unici oggetti curativi sono le bende. La gravità ridotta rende inoltre la sfida ancora più avvincente;

: al suo interno i giocatori possiedono cinquanta punti salute ed hanno a disposizione nel proprio arsenale personale esclusivamente armi di precisione, mentre gli unici oggetti curativi sono le bende. La gravità ridotta rende inoltre la sfida ancora più avvincente; MAT Scatto dell'Orda: si tratta di una modalità a tempo cooperativa per quattro giocatori. Questi dovranno agire in squadra per sconfiggere le pericolose Fiere che hanno invaso l'isola di Fortnite, in una MAT suddivisa in più fasi. Al suo interno dovrete difendere aree e affrontare le fiere. I giocatori potranno sfruttare la featuer Rigenerazione fino all'ultima fase, che li costringerà ad affrontare un boss Fiera affiancato da un'orda di nemici. Ma non temete: speciali forzieri del bottino metteranno a vostra disposizione armi potenti e bonus punteggio. Segnaliamo tuttavia, che quest'ultima non è disponibile immediatamente, ma sarà invece attivata solamente a partire dal 13 giugno.

Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che il nuovo aggiornamento, oltre alla già citata arma, ha introdotte interessanti novità nella Modalità Creativa