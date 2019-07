Fortnite 9.30 Aggiornamento 2: novità Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo

Epic Games ha diffuso l'aggiornamento 9.30 V2 di Fortnite, un Content Update che introduce tante interessanti novità per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Di seguito, tutti i nuovi contenuti di Fortnite ora disponibili.

Il Content Update 9.30 Aggiornamento 2 di Fortnite introduce il Fucile Pesante a Tamburo per la modalità Battaglia Reale, nuovi fabbricati per la modalità Creativa ed il personaggio Jonesy Stelle e Strisce e l'Arco Esplosivo per Salva il Mondo.

Fortnite Battaglia Reale

Fucile pesante a tamburo

Prendi il ritmo con questo nuovissimo fucile a pompa!

14 giorni d'estate

Il divertimento continua con la seconda settimana di 14 giorni d'estate! Accedi ogni giorno per avere gratis sfide, ricompense, MAT e altro ancora!

Fortnite Modalità Creativa

Prefabbricati e gallerie

Crea il tuo paradiso personale con questi nuovi prefabbricati e nuove gallerie!

Aggiunti 7 nuovi prefabbricati:

Hotel Palmeto Paradisiaco

Piscina Hotel Palmeto Paradisiaco

Internet point Palmeto Paradisiaco

Casa di Palmeto Paradisiaco

Aggiunte 5 nuove gallerie

Galleria Palmeto Paradisiaco

Galleria oggetti Palmeto Paradisiaco

Galleria Camion & oasi

Galleria tavola calda a bordo strada

Galleria sabbia ed erba

Fortnite Salva il Mondo

Jonesy stelle e strisce

Jonesy stelle e strisce, a rapporto per un po' di spasso d'estate!

Arco esplosivo

Fai un ingresso esplosivo e metti KO gli Abietti!

Ricordiamo che siamo ormai agli sgoccioli per quanto riguarda la stagione in corso mentre la Stagione 10 di Fortnite inizierà il primo agosto con tanti nuovi contenuti non ancora annunciati.