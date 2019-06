Fortnite 9.30: le novità di Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo

È arrivato l'aggiornamento 9.30 di Fortnite, e il seguitissimo titolo di Epic Games sta dunque per aggiungere diverse novità nelle sue varie modalità. Andiamo a vedere insieme nel dettaglio cosa hanno pensato per noi gli sviluppatori del Battle Royale più famoso in circolazione.

Iniziamo proprio dalla Battaglia Reale, che vede ora in rotazione Sfida tra cecchini (a coppie), Terzetto e Oro Massiccio (a squadre). La novità principale però è l'introduzione di Sguazzo Trangugio, una nuova bevanda che quando viene lanciata diffonde dei liquidi che conferiscono 20 di salute o scudo a chi si trova nell'area di effetto. Se la salute è già al massimo, conferirà scudo.

Sono state effettuate alcune modifiche alle armi, ad esempio è stata ridotta l'efficacia a lunga gittata del fucile pesante da combattimento, ed è stata corretta la solita mole di bug ed errorini di varia natura, ed anche per quanto riguarda il comparto audio, i suoni di armi come lanciagranate e granata, sono ora stati migliorati.

Per quanto riguarda la Modalità Creativa è ora stata aggiunta la modalità Caccia all'Oggetto, che è in pratica una sorta di Prop Hunt, se già conoscete questa variante di gioco apparsa ad esempio in Garry's Mod o CoD. Ci sono due squadre presenti, una dovrà nascondersi, e potrà assumere le sembianze di qualsiasi oggetto presente nella mappa, e l'altra dovrà trovare i giocatori nascosti.

Inoltre sono state aggiunte l'Isola Caldera e l'Isola della Desolazione e tanti nuovi prefabbricati e gallerie. Anche in questo caso, sono state effettuate piccole migliorie all'interfaccia e correzione di bug vari.

Infine, in Salva il Mondo, è stata aggiunta la nuova missione Difesa Scudo Anti-Tempesta, chiamata Resistenza, che consiste nel sopravvivere a 30 ondate di nemici, mentre nel frattempo saranno lanciate delle simulazioni Wargames. Niente male, no? Tornano infine i Commando Cromati, Ramirez Cromo e Johnny Pressofuso.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alle patch note ufficiali di Epic Games. Che ne pensate di questo nuovo aggiornamento?