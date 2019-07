Fortnite 9.30 V3: tutte le novità di Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa

Il nuovo aggiornamento 9.30 v3 di Fortnite è finalmente arrivato, ora disponibile per il download su tutte le piattaforme. Questo Minor Update introduce Attacco Aereo per la Battaglia Reale e Doppio Colpo per Salva il Mondo, oltre a tante novità per la Modalità Creativa.

Attacco Aereo

Lancialo per avere aiuto dall'alto!

Rotazione Modalità a Tempo

Esplosivi ad alto potenziale (squadre)

Battaglia reale solo con armi esplosive! Fai esplodere i nemici per rispedirli alla lobby e ottenere la Vittoria reale!

Silenziatori infidi (singoli)

Combattimenti notturni con armi con silenziatore.

Classica (squadre)

Battaglia reale classica, solo con armi e oggetti delle Stagioni uno e due.

Oro massiccio (coppie)

Combatti fino alla fine usando armi leggendarie!

Prendi! (squadre)

In questa modalità sono state rimosse tutte le armi da fuoco. Le uniche armi disponibili sono granate e altri oggetti da lancio.

Blitz (squadre)

Lanciati in questa frenetica modalità a tempo! Meglio se resti in movimento, perché la Tempesta non si ferma mai.

Fortnite Mobile

La quantità di eliminazioni richieste per una Vittoria reale nella Modalità a tempo - Rissa a squadre è stata ridotta da 150 a 50 su dispositivi Android, iOS e Switch.

Fortnite Modalità Creativa

Nuova galleria

Sfoggia una nuova verniciatura e crea tracciati fuoristrada usando la Galleria auto B!



Prefabbricati

Galleria auto B, con più varianti di colore per le auto

Galleria pavimento neve e fango

Galleria pavimento erba e sabbia

Galleria pavimento lava

Fortnite Salva il Mondo

Doppio Colpo!

Un Distruttore... Due Distruttori... Un Distruttore invulnerabile... Un Distruttore modificato.

De-atomizzatore 9000

Non fidarti degli atomi! Farebbero qualsiasi cosa!