Fortnite 9.40: tutte le novità di Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa

E' ora disponibile l'aggiornamento 9.40 di Fortnite che porta in dote interessanti novità come il Fucile Pesante Tattico nelle varianti Epico e Leggendario e vari bonus per festeggiare il secondo compleanno di Salva il Mondo.

Fortnite Battaglia Reale

Fucile pesante tattico - Epico e leggendario

Il Tattico è tornato in una veste tutta nuova. Fai un salto e prova subito le versioni epiche e leggendarie!

Fortnite Modalità Creativa

Isola Kevin fluttuante

Costruisci una fortezza fluttuante su una nuova isola. Kevin è tornata.

Generatore di palle

Giochiamo! Aggiungi delle palla con fisica di movimento nel tuo mondo di gioco per creare una varietà di modalità e interazioni di gioco.

Più canali per attivatori e ricevitori

Il numero di canali per attivatori e ricevitori è stato aumentato in modo da consentire ancora più caos sulle tue isole.

Fortnite Salva il Mondo

Secondo compleanno di Fortnite

Festeggiate due anni di Fortnite con incarichi e un eroe a tema compleanno!

Lama compleanno

Aprite Lama compleanno pieni fino all'orlo di eroi e armi dell'anno appena trascorso di eventi di Fortnite!

L'aggiornamento 9.40 di Fortnite risolve anche vari bug e problemi tecnici legati alle condivisioni social, al comparto audio e glitch grafici, oltre a migliorare la stabilità generale su tutte le piattaforme.