Fortnite 9.41: Regali e Torta di Compleanno per festeggiare i 2 anni del battle royale

Con l'aggiornamento di Fortnite che porta il battle royale di Epic Games alla versione 9.41, i vertici del colosso videoludico statunitense ci invitano a festeggiare l'anniversari che celebra i primi due anni di vita del loro iconico sparatutto multiplayer con Regali e Torta di Compleanno.

Come anticipato dai dataminer recuperando informazioni tra le porzioni di codice nascoste dell'evento Fortnite Cattus vs Doggus, i due oggetti celebrativi confezionati da Epic hanno la forma inequivocabile dei Regali di Compleanno e di una Torta. O meglio, di tante Torte.

Per quanto concerne i Regali, il loro utilizzo consente agli esploratori dell'isola di Fortnite Battaglia Reale di acquisire del bottino leggendario che cambia di volta in volta, rappresentando così una valida alternativa per chi desidera procacciarsi armi ed elementi di equipaggiamento rari una volta effettuato lo schieramento sulla mappa con il proprio alter-ego.

Particolarmente interessante è poi la scelta compiuta dagli sviluppatori statunitensi di aggiungere, per un periodo di tempo limitato, delle Torte di compleanno nelle dinamiche di gameplay del loro battle royale: collocate strategicamente nei punti nevralgici di ciascun quadrante della mappa, questi oggetti speciali consentono agli utenti di recuperare un po' di Salute e un generoso quantitativo di punti Scudo per dargli modo di proseguire la battaglia. Per tutte le altre novità dell'ultimo aggiornamento dello sparatutto gratuito di Epic, vi rimandiamo alla lettura del nostro approfondimento con la lista delle novità dell'update 9.41 di Fortnite.