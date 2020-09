Fortnite abbraccia il Ray Tracing! Le novità dell'evento NVIDIA tra RTX e DLSS

In coincidenza dell'ultimo evento di NVIDIA, i rappresentanti della casa verde hanno rinsaldato la propria partnership con Epic Games e annunciato di essere al lavoro per portare presto il Ray Tracing in Fortnite.

Il supporto alla tecnologia RTX di NVIDIA consentirà agli esploratori della mappa battle royale di Fortnite su PC di accedere a un sistema di illuminazione sensibilmente più evoluto di quello attuale. Anche per questo, gli sviluppatori di Epic Games affermano di essere in stretto contatto con NVIDIA per garantire la compatibilità piena con il Ray Tracing su tutte le GPU della famiglia GeForce che supportano la tecnologia RTX.

Sempre grazie a questa partnership, Epic promette di migliorare la grafica e l'esperienza visiva di Fortnite su PC con l'ausilio dell'opzione per abilitare l'Occlusione Ambientale e tramite il supporto al DLSS. Come abbiamo potuto apprezzare con il DLSS 2.0 di Control, la tecnica in questione sfrutta la potenza computazionale delle schede NVIDIA RTX per effettuare la ricostruzione "intelligente" dell'immagine a schermo alle risoluzioni più basse.

Attivando il DLSS in Fortnite, quindi, dovremmo assistere a un incremento delle prestazioni a parità di risoluzione, con vantaggi in frame per secondo guadagnati da quantificare in base alla propria configurazione hardware. Nell'attesa di conoscere la data di lancio di questo atteso aggiornamento, vi lasciamo in compagnia del video d'annuncio di Fortnite in Ray Tracing.