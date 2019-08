Fortnite accoglie l'aggiornamento 10.20: gioco offline martedì 27 agosto, tutti i dettagli

L'universo in continua evoluzione di Fortnite: Battaglia Reale si prepara ad accogliere un nuovo aggiornamento: ecco tutti i dettagli sulla sua pubblicazione.

L'update 10.20 si prepara a portare con sé novità e cambiamenti, pronti a fare il proprio debutto all'interno della Stagione 10 del battle royale. Come di consueto, Epic Games ha deciso di condividere con la community di Fortnite: Battaglia Reale tutti i dettagli essenziali in merito alla pubblicazione di questo nuovo aggiornamento. Tramite l'account Twitter ufficiale del gioco è infatti stato comunicato che l'update sarà reso disponibile nel corso della mattinata di domani, martedì 27 agosto. Per la corretta implementazione di quest'ultimo, i server di gioco saranno temporaneamente disattivati. In particolare, Fortnite: Battaglia Reale risulterà offline a partire dalle ore 10:00 del fuso orario italiano: non è stato invece specificato l'orario in cui termineranno le operazioni di aggiornamento.



Come potete verificare nel cinguettio disponibile in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Fortnite non ha offerto dettagli su quali cambiamenti apporterà l'aggiornamento 10.20 di Fortnite. La community si attende tuttavia l'introduzione nel gioco del nuovo oggetto Bolla Scudo, una sorta si strumento protettivo con funzioni difensive. Un misterioso Tweet ha inoltre recentemente alimentato voci di corridoio relative ad un possibile ritorno del Visitatore.