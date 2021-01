Fortnite accoglie Freccia Verde: l'eroe DC disponibile per i membri della Crew

Mentre sono operative le Sfide della Settimana 5 di Fortnite: Stagione 5, il team di Epic Game propone alla community attiva sul battle royale anche ulteriori contenuti.

I giocatori parte della Crew di Fortnite possono infatti approfittare del nuovo pacchetto di gennaio 2021, ispirato alla serie TV Arrow. Gli account social ufficiali del free to play presentano infatti Freccia Verde, l'iconico arciere dell'universo fumettistico di casa DC. Il supereroe compie il suo debutto nell'isola di gioco proprio nel look che lo contraddistingue nella serie TV, come potete verificare nell'immagine che trovate direttamente in calce a questa news. In aggiunta, gli utenti parte della Crew di Fortnite possono approfittare anche del nuovo Dorso Decorativo Faretra Tattica e del piccone Guantone da Boxe. Come ogni mese, inoltre, i giocatori ottengono anche 1.000 V-Bucks e l'accesso immediato al Pass Battaglia di Fortnite: Battaglia Reale.



Il pacchetto di dicembre della Crew di Fortnite era invece dedicato al personaggio di Galaxia, con inclusi i contenuti che potete visionare direttamente in calce. Il programma ad abbonamento del battle royale di Epic Games offre agli utenti alcuni vantaggi, oltre a contenuti speciali disponibili in esclusiva, inclusi item o skin apparsi in passato nel gioco per un periodo di tempo limitato.