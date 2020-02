Fortnite accoglie Harley Quinn: Epic svela le skin e gli oggetti in arrivo nel Negozio

Gli sviluppatori di Epic Games confermano i leak e le indiscrezioni sull'arrivo di Harley Quinn in Fortnite e svela i costumi e gli elementi di equipaggiamento in arrivo nel Negozio del battle royale.

Per festeggiare il successo del film Birds of Prey, la regina del caos di Gotham City si prepara a sbarcare sull'isola di Fortnite attraverso una serie di oggetti a tema che saranno disponibili a partire dalle ore 01:00 italiane di sabato 8 febbraio.

Il Negozio di Fortnite Battaglia Reale vedrà arrivare il bundle Harley Quinn, un pacchetto aggiuntivo che comprenderà il costume della (ormai ex) dolce metà di Joker e i picconi Battuta Finale e Batosta. Sempre in funzione dell'evento crossover che unirà l'universo digitale di Fortnite a quello cinematografico di Birds of Prey, gli autori di Epic Games lanceranno delle sfide a tema che consentiranno agli utenti di trasformare Harley con le skin speciali Monster XoXo e Sempre Fantasmagorica.

Per sbloccare queste skin, gli appassionati di Fortnite dovranno completare tre sfide che richiederanno il posizionamento fra i migliori 30, 20 e 10 in singolo, in coppia o a squadre, con attività "accessorie" che spingeranno i giocatori a colpire i punti deboli dei nemici e a infliggere un determinato quantitativo di punti danno con i picconi. Il bundle Harley Quinn sarà disponibile nel Negozio di Fortnite 2 fino al 17 febbraio.