Fortnite accoglie le Leggende Corrotte: tutti i contenuti del pacchetto

Mentre in rete prosegue l'opera dei dataminer con i leak di Fortnite tra Wolverine e Blade, il Negozio del battle royale di Epic Games riceve un nuovo aggiornamento per fare spazio al Pacchetto Leggende Corrotte, con tanti oggetti ed elementi per customizzare il proprio eroe.

Come avvenuto in passato con i contenuti aggiuntivi delle Leggende di Fortnite, anche stavolta Epic prova a solleticare la curiosità degli appassionati con un'offerta interessante. All'interno del Pacchetto Leggende Corrotte trova infatti spazio il terzetto inedito di costumi rappresentato dalle varianti Corrotte di Shogun, Intuizione e Aracno, ciascuno apparso nelle diverse fasi e Stagioni trascorse nello sparatutto gratuito.

Ad ogni costume è possibile applicare delle modifiche legate, ad esempio, al motivo della skin e al livello della Corruzione per variare l'aspetto estetico del modello poligonale del proprio alter-ego, con una gradazione di colori che ne rappresenta l'intensità.

Per gli acquirenti del Pacchetto Leggende Corrotte, proposto nel Negozio di Fortnite Capitolo 2 a 15,99 euro, sono previste anche delle customizzazioni aggiuntive rappresentate dai dorsi decorativi dei tre set di costumi, ovvero il Mirino da Fionda Corrotto di Intuizione, le Gambe Lunghe Corrotte di Aracno e le Ali Taglienti Corrotte per Shogun.