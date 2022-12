Fortnite accoglie i Metallica! Master of Puppets risuona nel battle royale

Dopo l'apparizione di Fortnite nel trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, è tempo di un'ulteriore collaborazione per il celebre free to play, che porta in scena nientemeno che i Metallica!

L'iconico gruppo heavy metal originario degli Stati Uniti ha infatti debuttato all'interno del gioco di Epic Games. In seguito alla pubblicazione dell'aggiornamento 23.10 di Fortnite: Battaglia Reale, i Metallica sono virtualmente apparsi nell'isola di gioco sulla scia delle note di Master of Puppets. Il celebre brano musicale datato 1986 è ora il protagonista di una emote dedicata, acquistabile nello store del titolo al prezzo di 500 V-Bucks.

Eseguendo l'emote, i giocatori possono dare vita ad una vera e propria esibizione in stile Metallica all'interno di Fortnite. Il primo esecutore sfoggerà una chitarra, prendendo così il posto del frontman della band, James Hetfield. A seguire, tre amici potranno raggiungerlo sul palco, per impersonare i restanti componenti dei Metallica, ovvero Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo. Per il momento, non sono tuttavia disponibili skin dedicate ai musicisti statunitensi.



In attesa di scoprire se altre band dell'universo metal seguiranno l'esempio dei Metallica, in calce a questa news è disponibile un estratto dell'esibizione che può essere inscenata sulle note di Master of Puppets in Fortnite: Battaglia Reale.