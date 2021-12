Fortnite accoglie Mezz'Inverno con incarichi, regali e costumi di Spider-Man No Way Home

Dopo aver cambiato tutto con Fortnite Capitolo 3, Epic Games esorta tutti gli appassionati del battle royale gratuito a partecipare a Mezz'Inverno, l'evento di fine anno di Fortnite che porta in dote numerose sorprese tra attività, regali e costumi.

A partire dalle ore 15:00 di oggi, giovedì 16 dicembre, l'evento di Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 3 trasformerà l'isola in un vero e proprio Paese delle meraviglie invernale per dare modo al Sergente Bruma di portare 14 regali ai giocatori, ivi compresi due costumi, per tutta la durata delle attività festive di fine 2021.

Per tutta la durata della nuova edizione di Winterfest, gli esploratori dell'isola di Fortnite riceveranno dei regali giornalieri che, una volta scartati, consentiranno agli appassionati di rimpolpare di contenuti il proprio armadietto virtuale con due costumi, due picconi, due coperture, un deltaplano, una scia, un'emote, un brano per lobby, una schermata di caricamento, un'emoticon, uno spray e uno stendardo.

Tra i costumi sbloccabili ci saranno quelli di Krisabelle (la versione festiva di Isabelle) e Bananita Polare: il primo costume potrà essere sbloccato dopo aver scartato i primi sei regali dell'evento, mentre per la skin della banana glaciale bisognerà attendere fino al disgelo della confezione che avverrà sul finire dell'evento.

Per accedere al rifugio di Mezz'Inverno basterà dotarsi della scheda Fiocco di Neve presente nella lobby: chi dovesse dimenticarsi di scartare uno dei regali giornalieri, potrà comunque farlo entro il termine ultimo dell'evento invernale di Fortnite Capitolo 3, previsto per le ore 15:00 italiane del 6 gennaio 2022.

Nel corso dell'evento festivo sarà possibile partecipare a diversi Incarichi che, una volta completati, consentiranno ai fan di sbloccare ulteriori oggetti come il deltaplano Tavola Commando di Neve o il dorso decorativo Congelama. Tra le iniziative previste da Epic Games ci sarà anche l'approdo del costume di Spider-Man e MJ da Spider-Man No Way Home nel Negozio Oggetti di Fortnite a partire dal 17 dicembre alle 01:00 italiane. Per tutta la durata di Mezz'Inverno, nel Negozio si alterneranno nuovi costumi come quelli ispirati ai design di lbdart_ e AltaCalls, i due membri della community che hanno vinto la Battaglia dei Bozzetti tenutasi a giugno.