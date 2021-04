Fortnite accoglie Neymar Jr! Tutte le sorprese tra costumi, obiettivi, Creativa e Torneo

Il trailer in cinematica dell'l'evento Fortnite X Neymar Jr certifica l'arrivo dell'asso del PSG e della Nazionale Brasiliana nella dimensione free-to-play del battle royale di Epic.

A partire dal 27 aprile, gli esploratori dell'universo sparatutto di Fortnite Capitolo 2 potranno affrontare gli incarichi di Neymar nel Pass Battaglia per sbloccare il suo costume speciale e altri oggetti del suo set. Il completamento degli incarichi di Neymar Jr e degli obiettivi di rarità Epica sbloccheranno anche le forme primordiali delle skin del campione brasiliano.

Sempre dal 27 aprile, visitando il Centro di Benvenuto della modalità Creativa di Fortnite si potrà partecipare alle attività che avranno luogo nelle isole digitali ispirate all'arrivo di Neymar Jr. Le attività in questione, realizzate in collaborazione con PUMA, saranno attive fino al 4 maggio: per entrare in azione e unirsi alla playlist "Go Crazy Arena", basterà portare con sé il pallone di Neymar Jr sbloccato durante il primo incarico. Nella Go Crazy Arena è possibile cimentarsi in sfide 8vs8 con potenziamenti e rigenerazioni infinite: lo scopo di queste battaglie sarà quello di raccogliere oro e raggiungere per primi il traguardo delle 200 eliminazioni di squadra.

Quanto agli Incarichi del Pass Battaglia, eccovi la lista esaustiva con tutti gli obiettivi da portare a termine nel corso dell'evento ingame di Fortnite dedicato a Neymar Jr.

Parla a un calciatore sull'isola - Personaggi amanti del calcio sono arrivati sull'isola. Fate due chiacchiere! Sblocca l'emote Pallone da calcio e lo stendardo Neymar Jr.

- Personaggi amanti del calcio sono arrivati sull'isola. Fate due chiacchiere! Sblocca l'emote Pallone da calcio e lo stendardo Neymar Jr. Completa 3 Incarichi dai calciatori sull'isola - Un buon giocatore aiuta sempre i compagni. Sblocca la schermata di caricamento Matador in tema Neymar Jr.

- Un buon giocatore aiuta sempre i compagni. Sblocca la schermata di caricamento Matador in tema Neymar Jr. Completa 5 incarichi dei calciatori sull'isola - Diventa un vero asso. Sblocca il costume Neymar Jr.

- Diventa un vero asso. Sblocca il costume Neymar Jr. Calcia al volo il giocattolo pallone da calcio come Neymar Jr per 500 metri - Metri di Fortnite, ovviamente. Sblocca il dorso decorativo Trofeo Joia.

- Metri di Fortnite, ovviamente. Sblocca il dorso decorativo Trofeo Joia. Segna un goal con il giocattolo pallone da calcio di Neymar Jr - Ce la faresti anche nel sonno! Sblocca il piccone Colpo del Giaguaro.

- Ce la faresti anche nel sonno! Sblocca il piccone Colpo del Giaguaro. Elimina 3 avversari come Neymar Jr - Completa questo obiettivo per liberare le forze primordiali... Questo incarico sblocca l'emote Shhh, un'emote integrata per Neymar Jr che risveglia una delle sue forme primordiali.

- Completa questo obiettivo per liberare le forze primordiali... Questo incarico sblocca l'emote Shhh, un'emote integrata per Neymar Jr che risveglia una delle sue forme primordiali. Incarichi epici per varianti "esibizione" e altro - Le ricompense di Neymar Jr non si limitano ai suoi incarichi. Completando un certo numero di incarichi epici di Capitolo 2 Stagione 6, potrai sbloccare altri elementi di questo set. Inoltre, sbloccherai la versione esibizione del costume Neymar Jr e altri elementi basati sulla sua tipica tenuta in giallo, verde e blu.

Con il completamento di ciascuno di questi Incarichi sarà possibile sbloccare lo spray "Sono pronto!", l'emoticon "Colpo furtivo", l'emote "Esultanza Hang Loose", il deltaplano "Acrobata dell'aria" e lo stile esibizione per il costume Neymar Jr, il piccone Colpo del Giaguaro e il deltaplano Acrobata dell'aria.