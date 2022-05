Fortnite accoglie Obi-Wan Kenobi: il Maestro Jedi protagonista di una nuova Coppa

Dopo essersi premurati di lanciare Fortnite su NVIDIA GeForce Now e in game streaming su Xbox Cloud Gaming, Epic abbraccia la Forza di Guerre Stellari per farla "scorrere potente" nella nuova attività ingame interamente dedicata ad Obi-Wan Kenobi.

Il colosso videoludico statunitense informa tutti gli esploratori dell'isola di Fortnite Capitolo 3 che dalle ore 02:00 italiane di venerdì 27 maggio sarà possibile acquistare gli oggetti di Obi-Wan Kenobi nel Negozio.

Il pacchetto contenutistico pianificato da Epic attinge a piene mani dall'ultima serie TV con protagonista Ewan McGregor nei panni dell'iconico Maestro Jedi e comprende il costume di Obi-Wan Kenobi, il dorso decorativo Kit per Deserto, il piccone Lama di Obi-Wan, il deltaplano Intercettatore Jedi e l'emote Messaggio di Obi-Wan con annessa trasmissione olografica. Tutti gli oggetti possono essere acquistati singolarmente o insieme nel bundle Obi-Wan Kenobi, che comprende anche la schermata di caricamento speciale Kenobi.

A partire dal 22 maggio, tutti i fan di Star Wars potranno partecipare alla Coppa Obi-Wan Kenobi per avere la possibilità di ottenere il costume e il dorso decorativo prima del loro approdo nel Negozio. I partecipanti alle sfide battle royale della Coppa Obi-Wan Kenobi potranno accedere nuovamente alle spade laser e ai fucili blaster E-11 in sfide competitive all'insegna di Guerre Stellari. Trovate tutte le indicazioni sulle fasce orarie e sulle regioni dove sarà possibile partecipare al nuovo Torneo dedicato alla serie TV di Obi-Wan Kenobi direttamente dalla scheda Competi di Fortnite.