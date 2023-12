Fortnite accoglie Peter Griffin: che muscoli per l'esordio nel battle royale!

Il leak dall'Xbox Store sull'arrivo di Peter Griffin in Fortnite era vero: Epic Games ha confermato che l'iconico protagonista de I Griffin sbarca all'interno del celebre battle royale, e per l'occasione non può mancare un esilarante trailer per introdurlo ai giocatori.

Nella breve clip promozionale si vede Peter Griffin interagire con Meowscles nel tentativo di rimettersi in forma in vista del suo esordio in Fortnite. Il muscoloso felino allora suggerisce all'amico qualche consiglio per mettere su massa, ma il capofamiglia dei Griffin non ha tempo e, soprattutto, non ha voglia di fare sforzi fisici per migliorare la propria tenuta atletica. A questo punto un rassegnato Meowscles offre a Peter lo Slurp Juice, un particolare integratore speciale (ma scaduto nel 2021), permettendogli così di mettere su in un attimo un fisico da vero culturista.

Peter è dunque pronto a varcare i confini del suo mondo per gettarsi nella mischia di Fortnite, volando in cielo aggrappato al mitico Petercottero e pronto a scatenare tutta la sua nuova potenza in battaglia. Il buon Peter Griffin è parte delle nuove skin di Fortnite Capitolo 5 assieme anche a Solid Snake, pronti a scontrarsi nella nuova mappa pensata appositamente per il nuovo atto della celebre produzione targata Epic Games.