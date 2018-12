Fortnite: l'account Instagram ha mostrato per errore una skin inedita

Stiamo per parlarvi dell'ennesimo leak relativo ai contenuti di Fortnite. A differenza delle altre volte, però, il materiale trapelato non proviene dai file di gioco, bensì da una fonte ufficiale!

L'account Instagram del gioco di Epic Games ha infatti pubblicato - in una delle storie - l'immagine di un costume non ancora apparso nel negozio degli oggetti. Si tratta di un'elfa di colore blu, con gli occhiali e delle ali che sembrano essere fatte di ghiaccio. Accortosi dell'errore, il responsabile della pagina ha subito rimosso l'immagine, ma un fan è riuscito a scattare uno screenshot e a condividerlo in rete.

Potete ammirare il nuovo costume in calce a questa notizia. Non risultano ancora noti il nome, il livello di rarità e il prezzo. Non sappiamo neppure quando verrà messo in vendita, ma con tutta probabilità, visto il tema invernale, non dovremo attendere molto. Cosa ve ne pare? Vi piace?

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che ieri è stata resa disponibile la nuova sfida dell'evento festivo 14 Giorni di Fortnite, "Esegui delle acrobazie nei luoghi indicati", che mette in palio lo spray Stormwing. Per l'occasione, sono tornate anche le modalità a tempo Battaglia con il Cibo (squadre) e Silenziatori Infidi (singolo).