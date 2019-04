Fortnite: ancora accuse di cheating alle qualificazioni per la Coppa del Mondo

Tempi turbolenti per il battle royale di Epic Games. L'ennesima accusa di cheating si è abbattuta su Fortnite. Pare, infatti, che un noto giocatore professionista sia stato accusato di barare durante le qualificazioni per la Coppa del Mondo di luglio.

Lo scorso weekend è stato il terzo appuntamento (sui dieci previsti) dedicato alle qualificazioni per la fase finale del maxi torneo targato Epic Games.

Uno dei giocatori che si sono qualificati per la regione nord-americana è stato “XXiF”, in forza alla ben nota organizzazione nordamericana Rise Nation.

“HighSky”, un altro pro player, ha pubblicato un video su Twitter in cui ha pubblicamente accusato XXiF non di utilizzare programmi fraudolenti, ma bensì di collaborare con altri giocatori per ottenere punti facili (ricordiamo che la modalità era Solo).

Il video sembrerebbe mostrare “XxiF” che, all'inizio di un match, elimina in maniera sospetta due giocatori in rapida sequenza. Il sospetto è ricaduto proprio sul modo sin troppo leggero (tenendo conto del livello degli avversari e del comportamento tenuto dagli stessi) con cui “XxiF” avrebbe eliminato gli altri due giocatori, uno dei quali è noto essere suo amico.

XXiF è arrivato secondo nel terzo match di qualificazione, guadagnando 4.000 Dollari e un posto in Coppa del Mondo. Ora che l'accusa è di dominio pubblico, toccherà a Epic Games analizzare il gameplay incriminato e decidere se ci sono prove sufficienti per determinare il cheat. Epic ha già rivelato di avere un proprio algoritmo che aiuta a capire i giocatori che in modalità Solo stanno implicitamente collaborando.

Se si scopre che XXiF ha imbrogliato, allora l'account sarà bannato ufficialmente e sarà obbligato a restituire sia il montepremi che il pass per la qualificazione ai Mondiali. Vedremo come andrà a finire la vicenda. Il percorso verso la Coppa del Mondo appare ancora molto accidentato, quindi Epic sarà chiamata a fare un super lavoro per riscattarsi e mostrare che Fortnite può realmente essere un titolo competitivo.