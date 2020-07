Fortnite e l'acqua color oro: c'è dietro lo zampino di Mida?

In queste ore l'acqua che circonda l'isola di Fornite sta assumendo un colore molto particolare... trasformandosi letteralmente in oro! Questo non avviene in ogni zona della mappa ma ad esempio a Boschi Fumaioli l'acqua è ora inequivocabilmente dorata.

Altri giocatori hanno notato come un camion a Rapide Rischiose abbia assunto il color oro... altro riferimento a Mida? Effettivamente il capo dell'Agenzia potrebbe tornare per vendicarsi, al termine della Stagione 2 Mida ha usato il Dispositivo causando però una inondazione non prevista... che cosa è successo esattamente? Qualcuno ha sabotato il dispositivo?

Domande che ad oggi non hanno trovato risposta, i dubbi in questione potrebbero però essere risolti con un nuovo evento di Fortnite incentrato su Mida o sulla sorella Jules, restiamo in attesa di chiarimenti e annunci da parte di Epic Games.

Nel weekend il livello del mare di Fortnite si è abbassato ancora e ora è possibile vedere Atlantide, ricordiamo che nei prossimi giorni le auto dovrebbero arrivare in Fortnite almeno stando ai leak dei dataminer, Epic potrebbe annunciare ufficialmente questa novità oggi oppure domani.