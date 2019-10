Fortnite Capitolo 2: dove trovare i Rifugi e nascondersi in essi

Tra le missioni Acque Aperte di Fortnite Capitolo 2 ce n'è una che richiede di nascondersi in un Rifugio in tre partite differenti. In questa mini-guida vi spieghiamo cosa sono i Rifugi e dove trovarli, aiutandovi a completare la missione.

I Rifugi sono una delle novità di Fortnite Capitolo 2, e si presentano come dei nascondigli presenti sulla mappa. Una volta che ne avete trovato uno, potete entrare al suo interno per nascondervi alla vista dei nemici, e coglierli eventualmente di sorpresa. Di seguito vi mostriamo quali Rifugi sono presenti sull'isola di Fortnite Capitolo 2, aiutandovi a completare la relativa missione che richiede di nascondersi al loro interno.

Dove trovare i Rifugi in Fortnite Capitolo 2

Al momento esistono due tipi di Rifugi in Fortnite Capitolo 2: i cespugli di paglia e i cassonetti dell'immondizia. Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, è possibile trovare un cespuglio di paglia a Fattoria Frenetica, e un cassonetto a Borgo Bislacco, ma potrete trovare altri cespugli e altri cassonetti sparsi in tutta l'isola di Battaglia Reale.

Una volta che avete trovato un Rifugio, non vi resta che interagire con esso per nascondervi al suo interno. Per completare la missione non dovrete far altro che ripetere questa operazione in tre partite differenti.

