Fortnite, le acque calano: avvistati una navicella spaziale e un castello di corallo!

Sembra proprio che l'universo di Fortnite: Battaglia Reale si stia preparando nuovamente a svelare grandi misteri ai suoi moltissimi giocatori: mentre le acque si abbassano sempre di più, dal fondale marino emergono intriganti segreti.

La mappa dell'isola di gioco è protagonista di costanti cambiamenti, che hanno ora rivelato alla community la presenza di due aree decisamente interessanti al di sotto del livello del mare. Una di queste, dettaglio piuttosto sorprendente, è una navicella spaziale. Ancora più peculiare, a quest'ultima è collegata anche una piccola missione. Recuperandone una componente mancante è infatti possibile attivare un conto alla rovescia. Al termine di quest'ultimo, il giocatore verrà coinvolto in un simpatico Easter Egg che vedono il ritorno delle faglie spaziotemporali già viste in passato in Fortnite.

Parallelamente, in un'altra area di gioco è invece possibile avvistare un regno subacqueo: non sembra però trattarsi, come molti credevano, della comparsa di Atlantide in Fortnite. Piuttosto, quest'ultimo ha le sembianze di un castello di corallo. Esplorabile, questo cela però un ampio numero di insidie! Siete curiosi di saperne di più?



In attesa di poter esplorare l'intero fondale marino, ricordiamo che è in arrivo il Concerto di Kenshi Yonezu in Fortnite Battaglia Reale. Per l'occasione, sarà possibile ottenere uno speciale stendardo gratuito legato all'evento.