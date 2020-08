Fortnite e le acque misteriose: strani avvistamenti in mare! Magazzino Muffito tornerà?

Non sembra esserci pace per le acque di Fortnite: Battaglia Reale, scandagliate senza sosta dalla community attiva sul battle royale sviluppato dal team di Epic Games.

Solo pochi giorni fa, infatti, i giocatori del titolo avevano segnalato un ulteriore abbassamento del livello del mare all'interno della mappa di Fortnite. In seguito a questo evento, nuove aree e punti di interesse sono divenuti accessibili. In particolare, una navicella spaziale e un castello di corallo sono apparsi in Fortnite, portando con sé un nuovo carico di segreti, misteri, speculazioni e rumor legati alla futura evoluzione del battle royale.

Ora, è sempre il mare ad attrarre la curiosità del pubblico, conquistata da un avvistamento subacqueo piuttosto peculiare. Come potete verificare in calce a questa news, infatti, strani oggetti non identificati hanno fatto la loro comparsa nelle acque che circondano il mondo di gioco di Fortnite, dando il via all'elaborazione di numerose teorie da parte dei fan. Molti di questi, in particolare, hanno suggerito una somiglianza tra questi ultimi e alcune sezioni di Magazzino Muffito, area che ha in passato popolato la mappa di gioco.



In attesa di scoprire la reale natura di questi strani avvistamenti, ricordiamo che presto le auto arriveranno in Fortnite: Battaglia Reale.