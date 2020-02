Fortnite: acquista oggetti dai distributori automatici in Trova e Distruggi

Tra le missioni Amore e Guerra di Fortnite ce n'è una che richiede di acquistare gli oggetti dai distributori automatici nelle partite di Trova e Distruggi. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine nel modo più rapido possibile.

Questa missione può essere completata solo nella modalità Trova e Distruggi, la nuova MAT di Fortnite proposta per l'evento di San Valentino. Di seguito vi diamo alcuni pratici consigli per portarla a termine nel modo più semplice possibile.

Acquista oggetti dai distributori automatici in Trova e Distruggi

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, all'inizio di ogni partita di Trova e Distruggi è possibile acquistare diversi oggetti dai distributori automatici. Gli oggetti possono essere comprati con le monete, valuta che è possibile accumulare completando le partite di Trova e Distruggi.

Migliore sarà la prestazione della vostra partita, maggiore sarà il numero di monete che guadagnerete. La missione in questione richiede di acquistare in tutto 100 oggetti dai distributori automatici. Come farlo nel minor tempo possibile?

Oltre a cercare di guadagnare una buona quantità di monete giocando al meglio delle vostre possibilità in Trova e Distruggi, è un consiglio fondamentale è quello di acquistare solo gli oggetti meno costosi come le granate (vendute al prezzo di 50 monete). All'inizio di ogni match, dunque, acquistate sempre gli oggetti meno costosi fino a raggiungere l'obiettivo dei 100 oggetti acquistati.

