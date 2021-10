Fortnite e acquisti con V-Buck, cambiano le regole: guida ai nuovi rimborsi

Con la pubblicazione del nuovo aggiornamento, i giocatori hanno visto approdare nel gioco un secondo Sforzo di Guerra di Fortnite: Battaglia Reale, ma non solo.

L'update 18.20 di Fortnite ha infatti anche modificato le regole relative ai rimborsi per le microtransazioni. A partire da quest'oggi, martedì 12 ottobre, le "Richieste di rimborso totali" vengono ribattezzate "Richieste di reso", con alcuni importanti cambiamenti.

Sul fronte dell'eleggibilità, gli oggetti pagati con V-Buck potranno essere oggetto di rimborso solamente entro 30 giorni dallo svolgimento dell'operazione di acquisto. Restano però esclusi tutti gli oggetti consumabili, come i Pass battaglia, i Livelli Pass battaglia o i lama, che non potranno dunque essere restituiti in nessun caso. Per accedere ai rimborsi, è sufficiente usufruire della sezione Account e Privacy del menu di gioco.

Con il nuovo sistema, ogni giocatore avrà a disposizione tre richieste di reso. Queste ultime, tuttavia, si ripristineranno con il tempo. Nello specifico, una volta utilizzata una delle opzioni, quest'ultima tornerà ad essere disponibile dopo 365 giorni dal ripristino più recente di una richiesta. Segnaliamo ad ogni modo che coloro che hanno effettuato una Richiesta di reso prima della pubblicazione dell'update 18.20 di Fortnite: Battaglia Reale, si vedranno assegnata una Richiesta di reso aggiuntiva, per un totale di quattro operazioni possibili.