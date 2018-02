Fortnite Battle Royale: addio all'exploit del doppio fucile a pompa con l'update 3.0.0

Brutte notizie per coloro che utilizzano abitualmente la "tecnica" del doppio fucile a pompa inper poter evitare i tempi di ricarica e sparare rapidamente un colpo dopo l'altro: dopo l'aggiornamento 3.0.0, in arrivo nei prossimi giorni, non sarà più possibile sfruttare questo exploit.

Come dichiarato da Epic Games, "Il danno elevato del fucile a pompa è bilanciato dal lungo tempo di ricarica, e bypassare questa debolezza rende l'arma più forte del previsto. Quindi, con l'arrivo della versione 3.0.0, abbiamo deciso di modificarne il comportamento. Dopo aver sparato e cambiato arma, quando tornerete alla prima sarete costretti a ricaricare prima di sparare nuovamente. Questa modifica interesserà solamente i fucili a pompa, ma continueremo a monitorare anche le altre armi per eventuali problemi del genere". Dopo l'aggiornamento, dunque, se saremo in possesso di due fucili a pompa, passando rapidamente da uno all'altro potremo sparare in rapida successione solamente i primi due colpi, dal momento che tornando al primo fucile saremo obbligati a ricaricare.



L'update 3.0.0 include anche importanti miglioramenti alle meccaniche di costruzione: nei menu, sarà possibile attivare le opzioni Costruzione turbo e Scambio automatico materiale. La prima ci permetterà di costruire continuamente mantenendo la pressione del testo dedicato, mentre con la seconda il materiale utilizzato verrà cambiato automaticamente in caso di esaurimento (ad esempio, quando finiremo il legno passeremo automaticamente ai mattoni senza premere alcun tasto). Per concludere, sarà possibile costruire anche attraverso grandi oggetti come alberi o mezzi di trasporto, come dimostrato nel filmato in apertura di notizia.



Cosa ne pensate di queste novità? Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Fortnite Battle Royale è disponibile gratuitamente su PC, Playstation 4 e Xbox One, e, secondo alcune recenti voci di corridoio, in futuro arriverà anche su Nintendo Switch. Recentemente Epic Games ha condiviso i primi dettagli sul Pass battaglia della Stagione 3, che farà il suo debutto fra pochi giorni. Se siete ancora alle prime armi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra ultima guida.