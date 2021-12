Fortnite, addio al Capitolo 2! Gli UFO fanno affondare l'isola nell'evento finale

Come promesso nei giorni scorsi, Epic Games ha decretato la Fine di Fortnite Capitolo 2 lanciando uno spettacolare evento a cui hanno potuto partecipare tutti gli appassionati del battle royale gratuito. Eccovi allora il resoconto delle attività che hanno portato all'affondamento dell'isola.

Al termine del conto alla rovescia per la partenza dell'evento La Fine di Fortnite Capitolo 2, gli spettatori dello show ingame hanno assistito all'apertura di uno squarcio nei cieli digitali dell'isola dal quale è scaturita una flotta di UFO.

Alla comparsa delle astronavi ha poi fatto immediatamente seguito uno scontro a fuoco con le entità aliene atterrate sulla superficie dell'isola e, al contempo, una battaglia con gli stessi UFO, alcune del quale è avvenuta l'esplosione del Cubo.

Da qui in avanti, i partecipanti all'evento hanno ammirato degli spezzoni in cinematica, alternati a scene di gameplay, che hanno confermato i leak sull'arrivo di The Rock in Fortnite come parte delle attività che coinvolgeranno i giocatori nel Capitolo 3. Nel cliffhanger di emozioni confezionato da Epic Games tra esplosioni pirotecniche, cinematic trailer e colpi di scena a profusione, l'evento si è avviato alla conclusione mostrando il rovesciamento della piattaforma che sosteneva l'isola e, successivamente, un enorme tsunami che ha sommerso (definitivamente?) l'ambientazione che ha fatto da sfondo alle battaglie free-to-play di Fortnite Capitolo 2.