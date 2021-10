Fortnite dice addio alla Cina: i server verranno spenti tra pochi giorni

Brutta sorpresa di Halloween per tutti i videogiocatori cinesi, che nel giorno più spaventoso dell'anno hanno scoperto dell'imminente chiusura definitiva dei server di Fortnite nel proprio paese.

Con un comunicato ufficiale affidato al sito ufficiale, Epic Games ha annunciato che domani primo novembre verrà definitivamente interrotta la registrazione dei nuovi giocatori e che i server di Fortnite (che nel paese orientale si trova ancora sotto forma di test con il sottotitolo di Night) chiuderanno definitivamente i battenti il 15 novembre.

Le motivazioni di questa decisione drastica non sono state rese note, i responsabili si sono limitati a ringraziare tutti i giocatori che in questi anni si sono uniti al Bus della Battaglia. C'è da dire tuttavia che la vita di Fortnite e dei suoi videogiocatori non è mai stata del tutto tranquilla in Cina: il gioco ha subito modifiche ad alcune delle sue componenti per rispettare le regole locali, mentre agli utenti venivano imposte delle restrizioni sul numero di ore di gioco. Dal 2018 a questa parte Fortnite non è mai riuscito a conquistare larghe fette di pubblico in Cina, inoltre l'inasprimento dei provvedimenti del governo - che quest'anno ha limitato le microtransazioni e posto un tetto di 3 ore di gioco settimanali per i giovanissimi in tutti i videogiochi - potrebbero aver contribuito al colpo di grazia. Restiamo in attesa di informazioni più dettagliate.