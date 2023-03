Fortnite perde il supporto a Windows 7 e 8: Epic consiglia GeForce Now come alternativa

Il lancio della Stagione 2 del Capitolo 4 di Fortnite, MEGA, ha segnato un ulteriori step evolutivo per il Battle Royale di Epic Games. Sono cambiate tante cose dall'ormai lontanissimo 2017: la tecnologia è andata avanti, il comparto tecnico del gioco è stato ripetutamente potenziato e adesso si è resa necessaria una decisione drastica.

Contestualmente al lancio della nuova Stagione, Epic Games ha annunciato la fine del supporto ai sistemi operativi Windows 7 e Windows 8. D'ora in avanti, per poter continuare a giocare a Fortnite in modo nativo e ufficialmente supportato su PC, bisogna utilizzare utilizzare Windows 10 o Windows 11. A tutti coloro che risultano attualmente impossibilitati ad effettuare l'upgrade, Epic Games consiglia di approfittare del gaming via cloud, in particolare del servizio NVIDIA GeForce Now, che prevede la piena compatibilità con le vecchie versioni del sistema operativo di Microsoft.

La Stagione 2: MEGA ha introdotto un bel po' di novità nella dimensione battle royale di Fortnite, a partire da una città nuova di zecca (la futuristica MEGA City), nuovi veicoli con i quali sfrecciare tra le sue strade (la moto sportiva Victory Crown Rogue e l'automobile Nitro Drifter), nuove armi (la Lama Cinetica, il Fucile d'Assalto Silenziato Marasma, il Fucile a Pompa Marasma e il Fucile a Impulsi Potenziato, oltre a diverse armi fuori magazzino), nuovi oggetti e un immancabile Pass della Battaglia con tanti nuovi costumi da sbloccare. Nel corso della stagione farà inoltre il suo debutto il costume di Eren Jaeger, il protagonista dell'anime L'Attacco dei Giganti, anch'esso sbloccabile nell'ambito del Battle Pass. Intanto, ci sono le sfide della Settimana 0 della Stagione 2 di Fortnite che aspettano di essere completate