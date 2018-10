Fortnite: adesso è molto più semplice ottenere il dorso Portale Infestato

Dopo le numerose lamentele dei giocatori, Epic Games ha annunciato di aver modificato i requisiti per l'ottenimento del dorso decorativo Portale Infestato della skin Milite Teschio, re-introdotta nel negozio del gioco in vista della festa di Halloween.

Dalle ore 16:00 di oggi 12 ottobre fino alle 18:00 di domenica 14 ottobre sarà possibile acquisirlo in maniera molto più semplice, ovvero portando a termine 20 partite nella modalità Battaglia Reale. A partire dalla prossima settimana, invece, verrà regalato a tutti i possessori della skin, indipendentemente dalla completamento o meno della sfida.

In origine, per ottenere il dorso Portale Infestato, era necessario portare a termine tutte le cinque sfide legate al costume Milite Teschio, ovvero completare 7 sfide settimanali, giocare 50 partite, eliminare un nemico in almeno 14 partite diverse, cercare 10 forzieri in una sola partita e infliggere 1000 danni ai nemici in una singola partita. Un compito giudicato piuttosto arduo dall'intera comunità, dato che si tratta "solo" di un dorso decorativo.

Ricordiamo che in questi giorni sono attive le sfide della Settimana 3 della Stagione 6, tra le quali sono comprese due Sfide a Fasi e delle Prove a Tempo.