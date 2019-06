Fortnite affaire FaZe Clan: i dolori del giovane Tfue, parla l'avvocato e sfida i FaZe

La causa legale tra Turner "Tfue" Tenney e FaZe Clan ha infiammato l'inizio della bella stagione, tenendo banco nelle discussioni degli addetti ai lavori. Il precedente è estremamente pericoloso, per l'intero settore, ancora carente di un cappello normativo coerente, chiaro e uniforme.

Tra l'altro ora ci si mette di mezzo anche il fratello di Tfue che ha recentemente attaccato KEEMSTAR accusandolo di aver rubato l'idea del Friday Fortnite proprio da Tfue.

Ora, in una nuova intervista al sito theScore esports l'avvocato di Tfue, Bryan J. Freedman, è tornato a parlare del contratto del giocatore più famoso di Fortnite.

Freedman ha dichiarato che i contatti tra FaZe e Tfue sono stati dei tira e molla continui. I FaZe Clan hanno risposto sostenendo che sono stati gli unici a proporre un nuovo contratto a Tfue e ad avvicinarsi al giocatore professionista per modificare le clausole contrattuali all'inizio dell'anno in corso, solo per vedere rifiutate le modifiche dallo stesso giocatore.

La prima proposta contrattuale che Tfue aveva inviato ai FaZe Clan secondo il difensore di fiducia del ragazzo era "il più vicino possibile a un contratto normale, ma a quanto pare non era abbastanza buono per i FaZe".

L'avvocato afferma quindi che l'organizzazione "ha inserito le proprie clausole che l'hanno reso illegale ancora una volta". L'avvocato ha anche riportato la cifra di 60.000 Dollari che i FaZe Clan avrebbero sostanziato nel contratto con Tfue, dichiarando come tale cifra sia irrisoria. “La cifra di 60.000 Dollari è disonesta quando ti rendi conto di quanti soldi FaZe Clan stanno facendo avendo Turner nel loro team, quanta pubblicità stanno vendendo, quante sponsorizzazioni hanno ottenuto perché Turner faceva parte della loro squadra".

La cifra di 60.000 Dollari che FaZe afferma di aver realizzato da Tfue è "quasi ridicola" e "una bugia completa". L'avvocato afferma che i FaZe hanno "guadagnato milioni di dollari attraverso sponsorizzazioni con Nissan e altre società" solo per aver avuto giocatori famosi come come Tfue.

Freedman, alla fine ha sfidato "i FaZe a fare la cosa giusta" e a cambiare l'approccio con la legge e nel modo di trattare i propri giocatori.