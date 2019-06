Fortnite affaire FaZe Clan: lo scandalo dell'anno e la rovente estate esport

Continua la guerra che sta infiammando l'estate esportiva a Stelle e Strisce. Il proprietario dei FaZe Clan, Richard "Banks" Bengtson, si è difeso nella querelle relativa a H1ghSky1.

Secondo quanto dichiarato dal boss, ormai abituato a parare i colpi dopo l'attacco di Tfue e la causa in corso con la fallita Hubrick, l'organizzazione non avrebbe infranto alcuna legge reclutando il giocatore H1ghsky1, nonostante sia assodato che il ragazzo abbia solo 12 anni.

L'account Twitch di H1ghsky1,se ricordate, è stato chiuso così come il profilo Twitter del ragazzo. I giocatori, infatti, secondo i termini del servizio, devono avere 13 anni per competere nei tornei ufficiali di Fortnite e fare streaming su Twitch.

Rispondendo recisamente ai commenti della community sulla faccenda, Banks ha affermato su Twitter: "L'accordo di H1ghsky1 con noi è inattaccabile e non è assolutamente illegale”.

Banks, dunque, non solo ha affermato che la società non ha violato alcuna legge con H1ghsky1, ma ha dichiarato che anche altre organizzazioni erano interessate a reclutare il giocatore. "H1ghsky1 stava per firmare con i TSM...".

Secondo il proprietario dei FaZe, il contratto non è illegale visto che i genitori di H1ghsky1 erano a conoscenza della situazione ed erano d'accordo con i termini contrattuali. Ha inoltre dichiarato che il ragazzo già giocava e si dilettava con lo streaming prima che FaZe gli offrisse un contratto.

Quindi, per lui, tutto questo terremoto non avrebbe senso d'esistere. Anzi, rivendica il fatto di esser riuscito a reclutare il giovanissimo talento prima degli altri. Il problema è che, in tutto questo, ignora comunque non solo la legge, ma anche i termini di servizio di Twitch e Twitter.