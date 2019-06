Fortnite e l'affaire FaZe Clan: Twitch cancella il canale di H1ghSky1

L'account Twitch del giovanissimo H1ghSky1, giocatore professionista di Fortnite Battle Royale è stato cancellato, nonostante le verifiche sulla sua reale età siano ancora in corso. Come sappiamo, la questione è stata sollevata dal ciclone Tfue che, passando sopra alla sua ex organizzazione, ha puntato a causare più danni possibili.

H1ghSky1 è diventato uno dei giocatori professionisti più giovani al mondo, quando fu reclutato dai FaZe Clan a inizio anno.

All'epoca, l'organizzazione affermava che il player avesse 13 anni, rendendolo quindi idoneo a competere nei tornei di Fortnite e per lo streaming su Twitch. Dopo settimane di speculazioni sulla sua vera età, l'account Twitch di H1ghSky1 è stato rimosso dalla piattaforma. I fan dello streamer non sono attualmente in grado di accedere al suo canale.

Non è ancora stato confermato perché Twitch abbia cancellato l'account, sebbene sia probabile che la società abbia eliminato il canale nonostante non sia ancora chiaro quanti anni abbia il ragazzo.

H1ghSky1 potrebbe perdersi la Coppa del Mondo di Fortnite se verrà confermato che ha meno di tredici anni. La conferma probabilmente rafforzerebbe la causa di Tfue contro i FaZe Clan, in quanto ciò si porrebbe in violazione della legge sul lavoro in California.

FaZe Clan e H1ghSky1 devono ancora esprimersi pubblicamente riguardo alla rimozione dell'account del giocatore.