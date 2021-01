Fortnite AFL Community Battles: arriva l'evento che permette di ottenere 800 V-Buck gratis

Epic Games ha appena annunciato l'arrivo delle AFL Community Battles di Fortnite Capitolo 2, ovvero un particolare evento grazie al quale tutti i giocatori potranno competere ed ottenere un bel po' di V-Buck gratis.

Il funzionamento dell'evento in questione è molto semplice: i giocatori dovranno unirsi ad una delle 18 squadre capitanate da streamer e influencer e potranno contribuire al punteggio del loro team semplicemente completando degli obiettivi che verranno proposti sul sito ufficiale ogni giorno. Al termine dell'evento, che terminerà il 31 gennaio 2021, i partecipanti delle squadre che occupano i posti più alti della classifica si aggiudicheranno uno dei seguenti premi:

800 V-Buck per tutti i membri della squadra al primo posto

400 V-Buck per tutti i membri della squadra al secondo posto

200 V-Buck per tutti i membri della squadra al terzo posto

uno spray gratuito per tutti coloro i quali completeranno almeno un compito giornaliero

Per partecipare alla Fortnite AFL Community Battles non dovete far altro che accedere al sito ufficiale, effettuare il login e selezionare una squadra (non potrete cambiare il team scelto e la decisione sarà permanente), così da poter accedere agli obiettivi giornalieri e contribuire alla vittoria del vostro team.

Sapevate che nei prossimi giorni potrebbe partire anche l'evento Fortnite Winter Trials con numerose ricompense gratuite?