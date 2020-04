Fortnite: aggiorna arma alla rarità Leggendaria in una Postazione di Potenziamento

Dopo avervi spiegato come ottenere le medaglie sopravvivenza, combattimento e avvoltoio oro, in questa mini-guida alle sfide di Mida della settimana 9 di Fortnite vedremo come portare a termine la missione che richiede di portare un'arma alla rarità leggendaria usando una postazione di potenziamento.

Dove è possibile trovare le postazioni di potenziamento sull'isola di Fortnite Stagione 2? Di cosa c'è bisogno per aggiornare un'arma alla rarità leggendaria? Ve lo spieghiamo di seguito.

Le posizioni delle Postazioni di Potenziamento

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, le postazione di potenziamento sono sparse in gran numero su tutta l'isola di Fortnite Stagione 2. Se volete velocizzare il completamento della sfida, però, vi consigliamo di recarvi presso la postazione di potenziamento che si trova nella Falegnameria Truciolandia, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina.

Come potenziare le armi e portarle al livello Leggendario

Una volta che vi trovate di fronte a una postazione di potenziamento, interagite con essa per aggiornare una delle vostre armi. La sfida richiede di portare una delle vostre armi al livello leggendario, e per questa ragione dovrete utilizzare una tipologia di arma che può esistere al grado di rarità leggendario, come i fucili d'assalto.

Per potenziare le armi avrete bisogno dei materiali, in una quantità che varia in base alla vostra arma di partenza. Se volete aggiornare un fucile d'assalto raro e portarlo al livello leggendario, per esempio, avrete bisogno di 150 unità di legno, 150 unità di mattoni e 150 unità di acciaio.

Vi abbiamo consigliato di recarvi presso la stazione di potenziamento della Falegnameria Truciolandia perché al suo interno potete procurarvi una buona scorta di tutti e tre i materiali. A quel punto non vi resta che aggiornare una delle vostre armi al livello leggendario e il gioco è fatto.

Se avete bisogno di aiuto con le altre sfide di Mida della settimana 9 di Fortnite, non dimenticate di consultare la nostra mini-guida che vi spiega come trasportare l'orsacchiotto rosa gigante.