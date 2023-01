Fortnite si aggiorna su iPhone: non si potranno più spendere V-Bucks

Sebbene Fortnite Capitolo 4 non sia giocabile sui dispositivi Apple che montano iOS (ovvero iPhone e iPad), l'applicazione disponibile su App Store non è mai stata disattivata, consentendo agli utenti di utilizzarla con il solo scopo di visualizzare il negozio e spendere la valuta premium. Da oggi, però, tutto ciò non sarà più possibile.

La modifica in questione, che riguarda anche la versione 13.40 dell'applicazione su Google Play Store, è avvenuta da remoto e non richiede quindi alcun tipo di aggiornamento. D'ora in poi, gli utenti non potranno più utilizzare questa vecchia app per scorrere gli elementi estetici in vendita nel negozio oggetti e spendere i V-Bucks disponibili nel portafoglio virtuale. Il motivo per cui Epic Games ha deciso di apportare questo cambiamento è molto semplice: tale versione del gioco non supporta le recenti modifiche relative al parental control che sono state implementate solo di recente e che mirano ad offrire ai giocatori un'esperienza più sicura. Dal momento che Epic non può aggiornare l'app su App Store e Google Play Store affinché tali sistemi di sicurezza vengano implementati, queste verranno ulteriormente limitate.

Per chi non lo sapesse, Fortnite è comunque giocabile sui dispositivi Android, ma in questo caso l'applicazione va scaricata tramite il client di Epic Games e non è possibile utilizzare lo store di Google. Nel caso di iPhone e iPad, invece, occorre ricorrere a servizi in streaming come Xbox Cloud Gaming o Nvidia GeForce Now.

A tal proposito, vi invitiamo a leggere la guida su come giocare a Fortnite su dispositivi iOS. Sapevate inoltre che la skin di Isaac Clarke da Dead Space è arrivata nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 4?