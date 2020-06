Fortnite 13.20: una valanga di nuove skin in arrivo nel Battle Royale

Il team di Epic Games ha di recente annunciato una serie di importanti modifiche legate al futuro del proprio free to play dall'incredibile successo: tra queste, la conferma che, contrariamente a quanto previsto tempo addietro, la modalità Salva il Mondo non diventerà gratuita.

In attesa di eventuali ulteriori dettagli in merito, la community di interroga su quali saranno le novità in arrivo nel brevissimo periodo all'interno di Fortnite. Tra queste ultime non mancano ovviamente le nuove Skin che verranno messe a disposizione dei giocatori. In occasione della pubblicazione dell'aggiornamento 13.20 di Fortnite: Battaglia Reale, i dataminer sono riusciti ad estrapolare immagini di anteprima di molte di queste.

In particolare, l'utente Twitter "LucasYoshi", ormai ampiamente noto nella community di giocatori di Fortnite, ha condiviso sul social network una pratica infografica che riassume i costumi che presumibilmente faranno il proprio ingresso nel mondo di Fortnite nel corso delle prossime settimane. Come sempre, potete visionare il tutto direttamente in calce a questa news.

Ormai da qualche settimana, il battle royale di Epic Games è entrato in una nuova fase della propria evoluzione. Se ancora non avete familiarizzato con le lande dell'Isola sommerse dall'acqua, sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli sulla Stagione 3 di Fortnite Battaglia Reale.