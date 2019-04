Fortnite si aggiorna mercoledì 17 Aprile: tutti i dettagli su orari e server offline

Giocatori e Giocatici attendono con ansia di scoprire quali novità riserverà loro il nuovo aggiornamento di Fortnite: ebbene, fortunatamente l'attesa non sarà lunga!

Come potete infatti verificare nel cinguettio presente in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Fortnite ha pubblicato tutti i dettagli in merito alla prossima evoluzione del battle royale. Epic Games ha confermato che l'aggiornamento 8.40 di Fortnite farà il proprio esordio nel gioco nel corso della giornata di domani, mercoledì 17 aprile. Per consentire la piena implementazione del nuovo content update, il gioco risulterà offline a partire dalle ore 5 AM ET (0900 UTC), equivalenti alle ore 11:00 del fuso orario italiano. La Software House non ha ad ora fornito dettagli più precisi in merito al periodo di tempo richiesto per completare il processo di manutenzione programmata dei server di gioco. Epic Games non ha inoltre offerto informazioni precise su cosa attendersi in termini contenutistici dall'aggiornamento 8.40 di Fortnite.



Ricordiamo a Lettori e Lettrici che il gioco è stato recentemente protagonista di alcuni interessanti evoluzioni. In particolare la sempre attiva Community di Fortnite ha segnalato che, misteriosamente, le macchine scavatrici hanno circondato Sponde del Saccheggio. Nel frattempo proseguono le competizioni e-sport legate al battle royale: oggi infatti vi abbiamo dato notizia dei primi qualificati della Fortnite World Cup.