Fortnite si aggiorna: movimenti migliorati con l'update del 19 dicembre

Come anticipato da Epic Games, Fortnite è andato offline il 19 dicembre per una manutenzione programmata volta a spianare la strada per un nuovo update per il celebre Battle Royale. E le novità si presentano piuttosto succose.

Anzitutto i movimenti dei personaggi risultano adesso molto più rapidi e reattivi, soprattutto da abbassati o quando si corre. Il tutto scorre in maniera fluida e precisa grazie anche a una telecamera meno oscillante che permette agli utenti di avere un maggiore controllo dell'azione, così come animazioni perfezionate dei personaggi in modo così da permettere un'integrazione più efficace delle migliorie appena apportate da Epic Games. Ancora, migliorata la visibilità delle icone relative ad armi e medaglioni delle società, così come la visibilità notturna all'interno di una tempesta, oltre ad aggiustamenti sulla potenza e le tempistiche di fuoco di alcuni specifici equipaggiamenti.

Perfezionamenti anche per le nuove modalità LEGO Fortnite, Rocket Racing e Fortnite Festival. L'update messo a punto da Rockstar Games risolve un fastidioso bug di LEGO Fortnite che comportava la perdita degli oggetti raccolti in partita dopo essere stati eliminati, mentre la resistenza di alcuni strumenti è stata invece aumentata in maniera sostanziosa. Rocket Racing vede invece risolti i problemi relativi ai tempi di attesa occasionalmente molto lunghi oltre ad un perfezionamento delle collisioni, infine in Fortnite Festival è stato risolto un bug che faceva sparire le canzoni dalla propria libreria, oltre ad aver disabilitato il danno da caduta.

Sempre su Festival, per il momento Epic Games ha deciso di disattivare momentaneamente le funzioni per riavviare le canzoni in single player: il motivo riguarda un bug relativo a questa feature che deve ancora essere risolto dagli sviluppatori.