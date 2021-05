Fortnite si aggiorna: novità update 16.40 per Battle Royale, Creativa e Salva il Mondo

Il nuovo aggiornamento 16.40 di Fortnite è finalmente arrivato e come di consueto è arrivato il momento di andare a scoprire tutte le novità portate in dote da questo corposo update che, in anticipo di qualche settimana, celebra l'estate con una serie di contenuti a tema.

Se le novità di Battle Royale non sono ancora disponibili (il changelog verrà pubblicato presto) possiamo però dare un primo sguardo ai contenuti disponibili per Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Fortnite Modalità Creativa

L'estate è quasi arrivata... preparatevi a scaldare l'atmosfera! Per la nostra chiamata creativa dell'estate, vogliamo i vostri migliori giochi a tema estivo! I vostri giochi saranno raccolti in un evento estivo di Fortnite che annunceremo prossimamente.

L'aggiornamento 16.40 della Modalità Creativa aggiunge il dispositivo Direttore di Gara per le modalità più avanzate, adesso è possibile visualizzare i giri completi e tenere traccia dei tempi di gara e del miglior tempo.

Fortnite Salva il Mondo

Tornano Ibrido Il Drago di Fuoco (16 maggio) e Jonesy Lupo di Mare (23 maggio), disponibili anche il fucile Schioppo Spaventoso e il nuovo pacchetto Robo Ray che include un nuovo eroe e costume, il dorso decorativo Iniettore di Blub, piccone Raystruttore e le sfide Robo-Ray.

