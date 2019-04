Fortnite si aggiorna con nuovi Contenuti martedì 2 Aprile:ecco Orari e Dettagli!

Fortnite di prepara ad accogliere al suo interno una nuova ondata di contenuti, tramite il nuovo aggiornamento, disponibile a partire da domani, martedì 2 Aprile.

A confermare data e orario di pubblicazione del nuovo update è l'account Twitteer ufficiale di Fortnite. Tramite quest'ultimo, Epic Games rende infatti noto che la versione 8.20 del battle royale è pronta a ricevere un nuovo Content Update. Come potete facilmente verificare nel cinguettio che trovate in calce a questa news, il nuovo aggiornamento sarà reso disponibile a partire dalle ore 8 AM ET (1200 UTC), equivalenti alle ore 14:00 del fuso orario italiano. Fortnite continuerà a funzionare come al solito: non è infatti previsto un periodo offline.



All'interno del Tweet, la Software House vi invita inoltre a "Preparare i vostri archi!", alludendo con molta probabilità all' arrivo di un Arco Esplosivo in Fortnite. L'esordio di questo nuovo item nel celebre gioco di Epic Games era in effetti stato oggetto di alcuni rumor nel corso degli ultimi giorni. Ad ora, non sono disponibili informazioni dettagliate sulle caratteristiche specifiche di questo nuovo Arco: per saperne di più non resta che attendere martedì 2 aprile!

Nel frattempo, vi segnaliamo che il misterioso Elicottero di Fornite si è spostato nuovamente: gli ultimi avvistamenti da parte della sempre attiva Community di gioco hanno infatti segnalato la sua presenza in prossimità dell'area di Laguna Languida!