Fortnite si aggiorna: l'update 20.20 porta la guerra a Crocevia Conici

Con i server di Fortnite offline per l'aggiornamento 20.20, è tempo di scoprire quali saranno le novità apportate da questa nuova patch del free to play di Epic Games.

Con la nuova versione del titolo, la Ribellione ha definitivamente ottenuto il controllo di Canyon Condominiale, ma lo scontro con l'OI prosegue senza pause. L'azione si sposta in particolare nell'area di Crocevia Conici. Per l'occasione, Miao Tonante è tornato di nuovo in azione, pronto a tendere agguati ai giocatori. Per fronteggiarlo, l'update 20.20 mette però a disposizione una nuova arma, ovvero il Fucile Pesante Ranger. Con una gittata molto più lunga rispetto alla maggior parte dei fucili pesanti, la bocca da fuoco propone un solo colpo per ricarica.

Ancora una volta, la Ribellione è inoltre chiamata a scegliere quale arma riportare sull'isola di gioco, tramite la donazione di lingotti d'oro. Le due opzioni della settimana sono Bomba ballerina o la Fenditura portatile. A partire da venerdì 22 aprile alle 14:00 e fino a lunedì 25 aprile alle 14:00, i giocatori potranno dunque testare i due strumento, prima di decidere quale supportare con le proprie risorse.



Infine, prendono il via anche gli Incarichi delle Operazioni Celate, da completare all'interno di Fortnite Zero Costruzioni. Di seguito tutti i dettagli:

Incarico 1: inizia il 22 aprile alle 15:00 e termina il 26 aprile alle 14:59

Incarico 2: inizia il 26 aprile alle 15:00 e termina il 28 aprile alle 14:59

Incarico 3: inizia il 28 aprile alle 15:00 e termina il 30 aprile alle 14:59

Incarico 4: inizia il 30 aprile alle 15:00 e termina il 2 maggio alle 14:59

Portando a termine tutti gli incarichi, i giocatori potranno ottenere come ricompensa il