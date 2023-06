Fortnite si aggiorna con l'update 25.11: fucile a ripetizione esplosivo e feste estive

Dopo aver dato il benvenuto alla skin di Ciri di The Witcher nel negozio di Fortnite, il battle royale di Epic Games accoglie un nuovo update dedicato, ora disponibile.

Il team di sviluppo del free to play ha infatti provveduto a pubblicare la patch 25.11 di Fortnite: Battaglia Reale, che introduce nel gioco alcune interessanti novità. Tra queste ultime spicca l'aggiunta del fucile a ripetizione esplosivo, che fa il suo debutto nell'arsenale dell'isola. L'arma è equipaggiata con piccole munizioni, predisposte per esplodere al contatto con l'obiettivo. Grazie a questa caratteristica, sarà possibile danneggiare un avversario anche senza colpirlo direttamente: sarà sufficiente scatenare un'esplosione nelle vicinanze. Il nuovo fucile a ripetizione esplosivo sostituisce il fucile di precisione pesante e può essere trovato per terra, nei forzieri normali e rari, negli olo-forzieri e in vendita da Nia, acquistabile con i lingotti.



Con la patch 25.11, Fortnite: Battaglia Reale dà inoltre il benvenuto a due ottimizzatori della realtà, compatibili con la nuova arma. Con Teste Traumatizzate e Munizioni Pesanti Ottenute, sarà possibile rispettivamente infliggere maggiori danni da headshot e ottenere un maggior numero di munizioni pesanti dai contenitori.



Infine, la Stagione 4 di Fortnite si appresta a dare il via ai festeggiamenti per l'arrivo dell'estate. Questi ultimi prenderanno il via martedì 4 luglio, alle ore 15:00 in punto del fuso orario italiano. Epic Games non ha però ancora confermato quali saranno le attività disponibili.