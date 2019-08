Fortnite v10.10: le novità di Battaglia Reale, Salva il Mondo e modalità Creativa

Come preannunciato da Epic Games, i server di Fortnite sono appena andati offline per accogliere l'aggiornamento 10.10 del gioco. Lo sviluppatore ha pubblicato la patch notes con tutte le novità introdotte con l'update in Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia, la manutenzione programmata dei server di Fortnite è appena iniziata per accogliere il nuovo aggiornamento 10.10. Di seguito elenchiamo le maggiori novità introdotte dall'update per le modalità Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa.

Novità di Battaglia Reale

Corso Commercio

Una nuova Zona fenditura ha riportato i Grandi Megazzini ai tempi di Corso Commercio, e i prezzi sono precipitati. Ma dove calano i prezzi aumentano i pericoli: fiere assetate di saldi si stanno generando nella Zona fenditura, e vogliono il centro commerciale tutto per loro. Potete vedere la nuova zona in azione nel trailer riportato in cima alla notizia.

MAT Corsa del mondo

Immergiti, schiva e abbassati per evitare trappole insidiose, distese di lava e altro ancora per diventare il miglior corridore del mondo. 16 giocatori gareggiano per completare il percorso. Vince la prima squadra che raccoglie 30 monete!

Aggiornamenti al B.R.U.T.O.

Aggiunto un laser di puntamento che compare quando i giocatori caricano e sparano i missili.

Oltre che all'artigliere del B.R.U.T.O., questo laser è visibile ad avversari e compagni.

Questo consente ai giocatori di sapere dove l'artigliere sta puntando i razzi prima che vengano sparati.

Feedback audio e grafico migliorati durante la sequenza di autodistruzione.

Ora è possibile salire su un B.R.U.T.O. direttamente dalla modalità deltaplano.

Aggiornata la logica di generazione dei B.R.U.T.O. per le modalità con generazione di grandi squadre.

I B.R.U.T.O. ora verranno generati in maniera intermittente durante la partita anziché attendere la fine delle fasi della Tempesta.

I B.R.U.T.O. abbandonati nella Tempesta ora si autodistruggeranno dopo 30 secondi.

I B.R.U.T.O. riappariranno sulla minimappa dopo 15 secondi se non ci sono giocatori in nessuno dei due posti.

Novità di Salva il Mondo

Penny si mette in marcia!

Questa settimana, aiuta Penny a raggiungere la stazione radio per trasmettere la sua Canzone dell'estate. Caricate il furgone e radunate il gruppo, è ora di mettersi in marcia con un nuovo incarico settimanale!

Thora tuono

Dove c'è tuono... C'è Thora. Il personaggio tornerà disponibile in Salva il Mondo.

Novità modalità Creativa

Il B.R.U.T.O.

Ora utilizzabile in modalità Creativa! Scatenate il massacro meccanico nelle vostre partite.

Gestisci le tue isole

Avete finito lo spazio per realizzare nuove creazioni? Ora potete aggiungere e rimuovere isole a volontà.

Filtro telecamera

Aggiunge effetti di post-elaborazione alle schermate dei giocatori durante la partita.

Per conoscere tutte le novità e le correzioni ai bug introdotte con l'update, vi rimandiamo alla patch notes ufficiale dell'aggiornamento 10.10 di Fortnite.