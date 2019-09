Fortnite Aggiornamento 10.40: tantissimi leak in attesa delle patch note

L'aggiornamento 10.40 di Fortnite è online, e in attesa che Epic Games pubblichi le patch note che diano informazioni certe e ufficiali su tutte le novità dell'update, in rete si sono fatti strada tantissimi rumor e leak su Fortnite, che vi andiamo a raccontare in questa news.

Una delle più importanti potrebbe riguardare i BRUTO, i mecha tanto controversi sui quali i giocatori si sono divisi fin dal debutto durante la Stagione 10 di Fortnite. Sono in molti infatti ad aver protestato per il loro inserimento, che avrebbe sbilanciato troppo il gioco a favore di chi li utilizza, e tantissimi utenti ne hanno chiesto a gran voce la rimozione. Epic ha sempre difeso la scelta, pur avendone abbassato le statistiche, ma sembra che ora sia in arrivo qualche novità a riguardo.

Stando all'immagine trapelata, i BRUTO stanno per sviluppare una sorta di virus, o comunque stanno per essere colpiti da qualcosa che li indebolirà, conferendogli dei particolari punti deboli. Che sia il primo passo verso la loro eliminazione?

Fortnite Insider parla invece di due nuove zone della mappa in arrivo, una nuova missione da portare a termine a Gotham City e in un nuovo luogo chiamato Starry Suburbs, e una nuova playlist chiamata The Combine, che dovrebbe mettere alla prova le abilità e la memoria dei giocatori.

Infine dovrebbero essere stati effettuati dei miglioramenti per quanto riguarda la mira assistita, altra caratteristica spesso bersaglio di diverse critiche.

Che ne pensate di tali cambiamenti? Restate sintonizzati con noi in attesa di tutte le notizie ufficiali sull'aggiornamento 10.40 di Fortnite.